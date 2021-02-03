Доработки по сайту

Задача 1: сделать алфавитный порядок см.фото 1

Задача 2: Нужно ещё раз проверить работу планировщика в админке, sitemap обновляется только вручную, автоматически не обновляется.

http://pryazha-italy.ru/administrator/index.php?option=com_jlsitemap

Задача 3: Протестировал.

Все исправили и сделали замечательно.

Только фото внутри карточек товаров не обновились. см.фото 2

Задача 4: После добавления в имеющийся заказ товаров Продавцом (в админке), мне сразу пожаловался Покупатель, что не может открыть ссылку на фото.

Полез смотреть – у меня тоже выскакивает 404-я ошибка. Оказывается дело в том, что если товар добавлен не через сайт, а через админку, то и ссылка на товар будет не открытая, а закрытая через component/jshoping/, вместо catalogue/yarn.

Это нужно исправить, только пожалуйста не сломайте то, над чем так долго бились.

Мы реально тогда намучались. см. фото 3

Задача 5: Обновите систему пожалуйста, она ругается.

Если я правильно понимаю, то пока версия меняется после запятой ver_3.*.* я могу сам безболезненно устанавливать обновления.

Как только версия 3 перескочит на следующую версию ver_4.*.* я уже не смогу обновиться без возможных ошибок.

Правильно?

Или лучше вообще мне потом без Вас ничего не трогать и не обновлять даже при сохранении первой цифры версии? см.фото 4и5