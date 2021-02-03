Доработки по сайту

Нужно сделать фото товаров уникальным
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача 1: сделать алфавитный порядок см.фото 1
Задача 2: Нужно ещё раз проверить работу планировщика в админке, sitemap обновляется только вручную, автоматически не обновляется.
http://pryazha-italy.ru/administrator/index.php?option=com_jlsitemap
Задача 3: Протестировал.
Все исправили и сделали замечательно.
Только фото внутри карточек товаров не обновились. см.фото 2
Задача 4: После добавления в имеющийся заказ товаров Продавцом (в админке), мне сразу пожаловался Покупатель, что не может открыть ссылку на фото.
Полез смотреть – у меня тоже выскакивает 404-я ошибка. Оказывается дело в том, что если товар добавлен не через сайт, а через админку, то и ссылка на товар будет не открытая, а закрытая через component/jshoping/, вместо catalogue/yarn.
Это нужно исправить, только пожалуйста не сломайте то, над чем так долго бились.
Мы реально тогда намучались. см. фото 3
Задача 5: Обновите систему пожалуйста, она ругается.
Если я правильно понимаю, то пока версия меняется после запятой ver_3.*.* я могу сам безболезненно устанавливать обновления.
Как только версия 3 перескочит на следующую версию ver_4.*.* я уже не смогу обновиться без возможных ошибок.
Правильно?
Или лучше вообще мне потом без Вас ничего не трогать и не обновлять даже при сохранении первой цифры версии? см.фото 4и5
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