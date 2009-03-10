Довести фотографии до ума

$100
Обработка фотографийЗавершен40 заявок690 просмотров
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Здравствуйте фрилансеры.

Нужно обработать около ста фотографий мебели,тоесть нужно сделать максимально приглядные на вид фотки ,плюс сделать все одного размера (они пойдут на сайт каталог).

в приложении пример таких фоток,кое где есть похуже ,кое где хорошие(для таких требуется просто определенный размер)

прежде ,чем выбирать исполнителя,хотелось бы взглянуть хоть на кусочек фотографии с обработкой и цену за все.

С уважением Виктория

15 лет назад
VikaSav
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
dart2632
58 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
3 дня
Александр хорошо справился с задачей,надеюсь будем дальше работать)
Впечатление от работы с Викторией осталось замечательное. Приятный в общении человек. Всегда на связи. Оплата без задержек и в полном объеме. Рекомендую! и надеюсь на продолжение сотрудничества!
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