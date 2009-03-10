Довести фотографии до ума

Здравствуйте фрилансеры.

Нужно обработать около ста фотографий мебели,тоесть нужно сделать максимально приглядные на вид фотки ,плюс сделать все одного размера (они пойдут на сайт каталог).

в приложении пример таких фоток,кое где есть похуже ,кое где хорошие(для таких требуется просто определенный размер)

прежде ,чем выбирать исполнителя,хотелось бы взглянуть хоть на кусочек фотографии с обработкой и цену за все.

С уважением Виктория