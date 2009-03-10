Довести фотографии до ума

Необходимы услуги по фотомонтажу эротических фото (изменение размера груди, бедер и т.п.) Подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте фрилансеры.
Нужно обработать около ста фотографий мебели,тоесть нужно сделать максимально приглядные на вид фотки ,плюс сделать все одного размера (они пойдут на сайт каталог).
в приложении пример таких фоток,кое где есть похуже ,кое где хорошие(для таких требуется просто определенный размер)
прежде ,чем выбирать исполнителя,хотелось бы взглянуть хоть на кусочек фотографии с обработкой и цену за все.
С уважением Виктория
- Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, необходимо отретушировать около 50 фотографий. Все фотографии разделены на 2 группы: 1) Лица азиатской внешности (монголоидная расса) 2) Темнокожие лица (негроидная расса) Обе группы делятся на мужской и женский пол, таким образом, чтобы из 25 фотографий в ...Обработка фотографий28 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет всем! Необходимо пару фотографий переделать в рисованные (пример - заставки Дома2). Пример смотрите по ссылке: http://www.utzpk.ru/primer.jpg С предложениями обращайтесь в icq 999213. Спасибо за внимание!Обработка фотографий17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужна ретушь с элементами: - Исправление контуров лица и фактуры кожи - Дорисовка макияжа и удлинение ресниц - Изменения тонального баланса и величины отражения/напудренности кожи - Имитация световых эффектов - Исправление экспозиций разноудаленных частей (если нужно) - Изменение фактуры фона ...Обработка фотографий69 заявокЗакрыт15 лет назад
Обрисовать авто. Смотрите вложение. Пожалуйста, срок и $.Завершен15 лет назад
Во вложении 4 фотографии изолированных авто. Необходимо их "перекрасить" в белый цвет. Хорошее фотографическое качество. Пожалуйста, укажите, точный срок и $.Закрыт15 лет назад
Нужен шаблон для создания коллажей, фотокомпозиций. Что из себя представляет: В результате на бумаге должно быть: центральная фотография вокруг нее - места для 4-7 фотографий. если фотографий вокруг центральной - семь, то размер последних поменьше, если пять, четыре или ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Обработать фото и сделать плакат ко дню св.Валентина формат A3Обработка фотографий5 заявокЗакрыт15 лет назад
На 5 фотографиях нужно заменить несильно неоднородный фон под объектами, на достаточно однородный. Кое где этот фон нужно подретушировать для этого. Укажите примерно цену и ссылки на ваши подобные работы. Я вышлю фото.Закрыт15 лет назад
Периодический (10 раз в год) журнал ищет фрилансера (постоянное удаленное сотрудничество) для цветокорекции фотографий в журнал. 70% фотографий - профессиональная цифровая съемка людей, средний план. 10% - люительская съемка из личного архива героев. 20% - Прочее (пейзаж, архитектруа, ...Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт15 лет назад