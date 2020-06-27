Необходимо сделать рекламную картинку. Примеры: https://sweet-life.online/primer1.png https://sweet-life.online/primer2.png https://sweet-life.online/primer3.png Основа: https://sweet-life.online/newvar.jpg
Фото для сайта
Пример статьи
https://stroyka-gid.ru/fasad/otdelka-fasada-klinkernoj-plitkoj.html
Чтобы картинки совпадали с текстом.
Я забыл дописать, но фото не украденные с соседнего сайта. А выставленные или в общем для всех или сделанные из видео.
Указываю бюджет 7.5$ за статью, в ней должно быть не меньше 30 фото
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