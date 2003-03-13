Фото подкорректорировать

Требуется дизайнер для подготовки сетов изображений-предметов на прозрачной основе для последующего использования в коллажах. Операции - поиск изображений предметов по списку и по цветовому соответствию (сетами или наборами) и их подготовка (обтравка, ретушь, тени, сведение ...