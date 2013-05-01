Исполнитель для поиска и обработки картинок

Простая работа для тех, кто знает Photoshop и Adobe Fireworks.

Схема работы:

1. Находите нужную картинку в Google (или в любом другом поисковике) на белом фоне.

2. Аккуратно вырезаете ее. В итоге у вас получается прозрачный фон.

3. Меняете размер под 2 шаблона картинок + делаете подгонку под 1 шаблон (поменять цвета бекграунда).

4. Сохраняете 2 картинки отдельно в JPG (90) & PNG 32 (24 если фотошоп + прозрачность).

5. Получаете деньги.

Для старта сотрудничества будет выдан тестовый экземпляр. В нем будет пример того что нужно, и живой пример «из чего сделать».

Цена: 1 набор из 2-х картинок – 50 центов.

По всем вопросам писать в ЛС.