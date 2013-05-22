Требуется дизайнер для подготовки сетов изображений-предметов на прозрачной основе для последующего использования в коллажах. Операции - поиск изображений предметов по списку и по цветовому соответствию (сетами или наборами) и их подготовка (обтравка, ретушь, тени, сведение ...
Нарезать и обработать картинки
Приветствую.
Имеется svg-файл с картой России, на которой показаны границы отдельных регионов.
Всего регионов, по моим подсчетам, 84 (могу ошибаться) + нужна карта целиком (отдельной картинкой).
Нужно для каждого региона сделать картинку, на которой он будет выделен каким-то ярким цветом (RGB: 75,140,200).
Картинки будут показываться на темном фоне, поэтому контуры должны быть ярко белые.
Картинки эти планируется показывать на небольшом экране мобильного телефона и, если брать всю карту, некоторые регионы будут очень маленькими.
Поэтому, кусок карты с нужным регионом предлагается обрезать по прямой (вертикально). По высоте карта всегда должна входить, по горизонтали будет обрезана.
Кадрирование нужно выбрать таким образом, что бы, глядя на картинку, можно было понять, в какой части России находится регион (запад, центр, восток).
Для каждого региона нужна отдельная картинка (название файла: [код региона].png).
Нужно сделать три набора картинок, для трех различных разрешений:
1) 450х345
2) 300х230
3) 224х172
Все размеры имеют одинаковое соотношение сторон. Но, не уверен, что здесь получится обойтись простым уменьшением размера.
На маленьких разрешениях, контуры регионов могут стать очень тонкими и практически не видимыми.
Нужно, каким-то образом, сделать их различимыми даже при небольшом размере картинки.
Проверять "читаемость" картинки можно путем наложения её на черный фон.
В аттаче несколько примеров подобной нарезки, но там были другие размеры картинок и пришлось от них отказаться.
Работы довольно много, но она вся рутинная и не требующая каких-то волшебных навыков.
Пожалуйста, оставляйте конкретную цену и срок выполнения. Заявки без этих данных — не рассматриваются.
Прошу отнестись серьезно к выставлению сроков. В случае невыполнения взятых обязательств — отрицательный отзыв, без дальнейших разбирательств.
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