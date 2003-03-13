Ретушь + вставка фотографий в рамки

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт33 заявки351 просмотр

Работаем с детскими садами. Нужен опытный или начинающий пользователь фотошоп, задачи;

ретушь

вырез из фотографи элементов

вставка в рамки

12 лет назад
Globus-trg
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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