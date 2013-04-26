Нужно обработать фотографии. Некоторые чисто подогнать под нужный размер с обрезкой. У других надо сделать обтравку, удалить фон и добавить текст Пишите сразу цены отдельно за обрезку и отдельно за обтравку с добавлением ...
Наложить фото на фон
Здравствуйте. Необходимо наложить все фотографии аквариумов из этого раздела http://www.aquatandem.ru/catalog/1365071836.htm на приложенный фон.
Имеется ввиду только фото самих аквариумов. Их там получается 21 штука.
Фото брать с сайта.
Примеры вот: http://www.aquatandem.ru/catalog/1342608317/1342608373.htm
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