Наложить фото на фон

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок309 просмотров

Здравствуйте. Необходимо наложить все фотографии аквариумов из этого раздела http://www.aquatandem.ru/catalog/1365071836.htm на приложенный фон.

Имеется ввиду только фото самих аквариумов. Их там получается 21 штука.

Фото брать с сайта.

Примеры вот: http://www.aquatandem.ru/catalog/1342608317/1342608373.htm

12 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
12 лет назад
$15
1 день
Быстро и по делу. Выполнено на отлично и с первого раза. Спасибо!
Все четко: и с ТЗ и с оплатой, и с оплатой. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
12 лет назад