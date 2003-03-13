Обработка фото автомобилей

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок348 просмотров

Есть серия фото статичных машин, фон городской, съемка сделана на мыльнице.

Необходимо убрать городской фон, вклеить более подходящий фон, стилизовать. Т.е. придать автомобилю движение, прочие доп эффекты.

Фотографии необходимы для публикации на сайте.

В заявке указывайте стоимость обработки 1 фото. Количество варьируется от 8 до 32. Оплата вебмани по факту выполнения всей работы либо порциями.

12 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров