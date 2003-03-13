Убрать фон с фотографий. 150 штук. Срочно

Добрый день, есть 150 фотографий спортивных товаров фон которых нужно сделать белым цветом

Для ориентировки --- в среднем на обработку одной фотки уходит 2-3 минуты. Ну это у меня, а я с фотошопом знаком достаточно поверхностно

Фотографии будут использоваться в прайс-листе (excel), так что идеальной работы не требуется, но все же желательно сделать более или менее нормально :)

Пример исходной фотографий:

https://www.dropbox.com/s/lik95zy60qbckc7/DSCN1265.JPG

https://www.dropbox.com/s/yv8hqolxmwbyw6x/DSCN1284.JPG

На выходе должны получится фотографии с белым фоном в 2х размерах:

- Оригинал

- 100x90 px (некоторые фото нужно будет повернуть на 90 градусов)