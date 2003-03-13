Необходимо обработать несколько фото для интернет-магазина - файл ladybags.zip: - убрать фон - добавить тень - убрать ненужные тени и шероховатости - в результате нужны квадратные фото размером 500х500рх, но не ...
Убрать фон с фотографий. 150 штук. Срочно
Добрый день, есть 150 фотографий спортивных товаров фон которых нужно сделать белым цветом
Для ориентировки --- в среднем на обработку одной фотки уходит 2-3 минуты. Ну это у меня, а я с фотошопом знаком достаточно поверхностно
Фотографии будут использоваться в прайс-листе (excel), так что идеальной работы не требуется, но все же желательно сделать более или менее нормально :)
Пример исходной фотографий:
https://www.dropbox.com/s/lik95zy60qbckc7/DSCN1265.JPG
https://www.dropbox.com/s/yv8hqolxmwbyw6x/DSCN1284.JPG
На выходе должны получится фотографии с белым фоном в 2х размерах:
- Оригинал
- 100x90 px (некоторые фото нужно будет повернуть на 90 градусов)
Заявки фрилансеров
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