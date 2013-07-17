Обработать несколько фото для интернет-магазина

Елена просто замечательный заказчик. Четко поставленные задачи, практически моментальная оплата. Было очень приятно работать. Надеюсь, что и дальнейшее сотрудничество будет таким же приятным и плодотворным. Всем рекомендую как очень добропорядочного заказчика и приятного в общении человека.