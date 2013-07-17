Обработать несколько фото для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок370 просмотров

Необходимо обработать несколько фото для интернет-магазина - файл ladybags.zip:

- убрать фон

- добавить тень

- убрать ненужные тени и шероховатости

- в результате нужны квадратные фото размером 500х500рх, но не менее 250х250рх в прозрачном png формате.

- желаемое качество как в файле ex.zip

В заявке указывайте цену и сроки.

Картинок много. Возможно, выберу несколько исполнителей.

12 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Hel3dsmax
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Все отлично. Спасибо!
Елена просто замечательный заказчик. Четко поставленные задачи, практически моментальная оплата. Было очень приятно работать. Надеюсь, что и дальнейшее сотрудничество будет таким же приятным и плодотворным. Всем рекомендую как очень добропорядочного заказчика и приятного в общении человека.

Заявки фрилансеров

Hel3dsmax
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад