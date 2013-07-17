Здравствуйте. Необходимо наложить все фотографии аквариумов из этого раздела http://www.aquatandem.ru/catalog/1365071836.htm на приложенный фон. Имеется ввиду только фото самих аквариумов. Их там получается 21 штука. Фото брать с сайта. Примеры ...
Обработать несколько фото для интернет-магазина
Необходимо обработать несколько фото для интернет-магазина - файл ladybags.zip:
- убрать фон
- добавить тень
- убрать ненужные тени и шероховатости
- в результате нужны квадратные фото размером 500х500рх, но не менее 250х250рх в прозрачном png формате.
- желаемое качество как в файле ex.zip
В заявке указывайте цену и сроки.
Картинок много. Возможно, выберу несколько исполнителей.
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