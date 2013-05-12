Очистить фото от мусора

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен34 заявки444 просмотра

Есть фото для инет-ресурса - надо стереть логотипы и не нужные надписи - всего порядка 500-600 изображений

Образец фото прилагается - цены и условия пишите внизу проект закрыт от просмотров

12 лет назад
pauto1
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

EmJe
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Быстро и качественно справился с заданием.
Надежный заказчик, задачи поставлены четко и ясно! Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

EmJe
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад