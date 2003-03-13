Сделать обои на рабочий стол

Нужно сделать красивые, а главное качественные обои на рабочий стол. Тематика автомобили. Есть два варианта:

1) Нарисовать в стиле шаржа

http://w208.info/_media/gallery/walls/000.jpg

2) Выбрать из фотографий со второй по восьмую. Или другую из фото но согласовав предварительно.

http://w208.info/gallery/walls

Озвучьте пожалуйста цену и ссылки на работы.

Может быть оплачено несколько работ.