Нанести логотип на фотки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки169 просмотров

Добрый день! Есть 47 фотографий и логотип в формате корела, необходимо нанести этот логотип (открывается только в кореле) на данные фотографии, типа водяной знак. Работа срочная, плачу 300 рублей. Сделать нужно в течение нескольких часов.

12 лет назад
KR-YA
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MSK777
Макс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
36 отзывов(-1)
12 лет назад
$10
1 день
Все быстро и чётко, хороший специалист. Буду обращаться ещё, всем рекомендую!
Отличный заказчик. Точно поставленное и правильно сформулировано ТЗ, мгновенная оплата. Было очень приятно сотрудничать. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

MSK777
Макс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
36 отзывов(-1)
12 лет назад

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