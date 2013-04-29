Работаем с детскими садами. Нужен опытный или начинающий пользователь фотошоп, задачи; ретушь вырез из фотографи элементов вставка в рамки
Нанести логотип на фотки
Добрый день! Есть 47 фотографий и логотип в формате корела, необходимо нанести этот логотип (открывается только в кореле) на данные фотографии, типа водяной знак. Работа срочная, плачу 300 рублей. Сделать нужно в течение нескольких часов.
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