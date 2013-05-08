Обработка фото со свадьбы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок331 просмотр

Обработать фото для свадебной книги - сделать коллажи, добавить рюшечки, сделать талию невесте и тп. Книга форматом a4, нужно что бы было заполнено около 5-ти листов - то есть где-то 20 картинок

12 лет назад
konfetto
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

buyer9868008
Валерий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
4 дня
Спасибо за работу вытянул не очень хорошие фотографии и в результате получился отличный фотоальбом! P.S. Прошу прощения за задержку в оплате.
Было очень приятно работать с Ольгой, приветливый и адекватный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

buyer9868008
Валерий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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