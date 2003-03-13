Подготовка предметных изображений для коллажа

Требуется дизайнер для подготовки сетов изображений-предметов на прозрачной основе для последующего использования в коллажах. Операции - поиск изображений предметов по списку и по цветовому соответствию (сетами или наборами) и их подготовка (обтравка, ретушь, тени, сведение в файл).

Выходной формат - .psd или .tiff. Количество наборов уточняется по мере работы. Навскидку порядка 150 предметов.

Основное требование - дотошность. Т.к. должен быть достаточный уровень реализма (все предметы будут лежать на столе, как это примерно похоже на стиль inside my bag).

Присылайте уровень работ и предполагаемую цену за предмет/сет. Т.к. работа постоянная (сеты будут обновляться), соответственно приоритет будет отдаваться соотношению цена-качество.

Спасибо.