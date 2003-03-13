Подготовка предметных изображений для коллажа

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт21 заявка408 просмотров

Требуется дизайнер для подготовки сетов изображений-предметов на прозрачной основе для последующего использования в коллажах. Операции - поиск изображений предметов по списку и по цветовому соответствию (сетами или наборами) и их подготовка (обтравка, ретушь, тени, сведение в файл).

Выходной формат - .psd или .tiff. Количество наборов уточняется по мере работы. Навскидку порядка 150 предметов.

Основное требование - дотошность. Т.к. должен быть достаточный уровень реализма (все предметы будут лежать на столе, как это примерно похоже на стиль inside my bag).

Присылайте уровень работ и предполагаемую цену за предмет/сет. Т.к. работа постоянная (сеты будут обновляться), соответственно приоритет будет отдаваться соотношению цена-качество.

Спасибо.

12 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать обои на рабочий стол

    $50

    Нужно сделать красивые, а главное качественные обои на рабочий стол. Тематика автомобили. Есть два варианта: 1) Нарисовать в стиле шаржа http://w208.info/_media/gallery/walls/000.jpg 2) Выбрать из фотографий со второй по ...

    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработка фото со свадьбы

    $50

    Обработать фото для свадебной книги - сделать коллажи, добавить рюшечки, сделать талию невесте и тп. Книга форматом a4, нужно что бы было заполнено около 5-ти листов - то есть где-то 20 картинок

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нанести логотип на фотки

    $10

    Добрый день! Есть 47 фотографий и логотип в формате корела, необходимо нанести этот логотип (открывается только в кореле) на данные фотографии, типа водяной знак. Работа срочная, плачу 300 рублей. Сделать нужно в течение нескольких часов.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработать три фотографии

    $50

    Нужно обработать три фотографии (поиграться со светом, кое-что подчистить, устранить эффект красных глаз и так далее). Имеется два-три дня на выполнение заказа. Бюджет обсуждается (до 10 у.е.)

    Обработка фотографий19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Очистить фото от мусора

    Есть фото для инет-ресурса - надо стереть логотипы и не нужные надписи - всего порядка 500-600 изображений Образец фото прилагается - цены и условия пишите внизу проект закрыт от просмотров

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработка фото автомобилей

    Есть серия фото статичных машин, фон городской, съемка сделана на мыльнице. Необходимо убрать городской фон, вклеить более подходящий фон, стилизовать. Т.е. придать автомобилю движение, прочие доп эффекты. Фотографии необходимы для публикации на сайте. ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработать несколько фото для интернет-магазина

    Необходимо обработать несколько фото для интернет-магазина - файл ladybags.zip: - убрать фон - добавить тень - убрать ненужные тени и шероховатости - в результате нужны квадратные фото размером 500х500рх, но не ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад