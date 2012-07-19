Уважаемые веблансеры! Необходимо убрать надписи VERDADRESS.RU со всех фотографий (4 шт.) на странице: http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 А также здесь: http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=815&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=818&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=820&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=816&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 ...
Надо убрать надпись в картинках
прикрепляю 2 картинки. Пишите цены и сроки.Оплата по факту или через безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
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