Надо убрать надпись в картинках

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок209 просмотров

прикрепляю 2 картинки. Пишите цены и сроки.Оплата по факту или через безопасную сделку.

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$2
1 день
Все сделала быстро и без нареканий! Спасибо!
Благодаря четко поставленной задаче - работа была выполнена за 10 минут! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Убрать с фотографий надписи

    Уважаемые веблансеры! Необходимо убрать надписи VERDADRESS.RU со всех фотографий (4 шт.) на странице: http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.browse&amp;category_id=53&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2 А также здесь: http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=815&amp;category_id=53&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2 http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=818&amp;category_id=53&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2 http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=820&amp;category_id=53&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2 http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=816&amp;category_id=53&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=2 ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать фон белым и придать четкость фотографиям

    Необходимо изменить на фотографиях фон на белый, на некоторых нужно сделать изображение более четким. Всего 170 фото. Фотографии трех видов: 1. Фотографий первого вида (на фоне белой материи) 81 шт. 2. Фотографий ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Уникализировать изображения

    Уникализировать изображения (2 шт.) без отображения на 180 градусов. Уникальность будет проверяться сервисом http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&amp;tab=wi Пример изображения в прикрепленных файлах.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Конвертировать фото из pdf в jpg

    Здравствуйте! Необходимо из pdf вырезать фото товара, конвертировать в jpg, наложить белый фон вместо серого, где необходимо поправить цвета, резкость и тд. От Вас пожалуйста сроки ( ...

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать аватар из фотографий (ВКонтакте)

    $5

    Задача простая, и на умение мыслить. Нужно из сборника армейский фотографий, сделать аватарку для "вконтакте" на встречу сослуживцев. Фотографии вышлю выбранному исполнителю. Креативность приветствуется. Оставляйте свои контакты плз.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Коллаж из фото

    Необходимо сделать коллаж из 4-6 фотогрфий в виде пленки, где кадры идут друг за другом. Минимальные сроки. От Вас стоимость

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно создать фотокнигу

    $100

    Нужно создать фотокнигу для 15 учеников Нужно, что-то оригинальное, не похожее на ширпотреб в интернете. Нужно обработать убрать фон в 30 фотографий, сделать ретуш фотографий лица. + ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад