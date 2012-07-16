Уникализировать изображения

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки251 просмотр

Уникализировать изображения (2 шт.) без отображения на 180 градусов.

Уникальность будет проверяться сервисом http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab=wi

Пример изображения в прикрепленных файлах.

13 лет назад
briza
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Ирина грамотно и качественно выполнила работу, разобралась во всех тонкостях заказа. Ирина - хороший специалист, который сделает все так, как надо! Работать было очень удобно.
Всем рекомендую Михаила как внимательного, корректного Заказчика. Работать было легко и приятно. Он обстоятельно разъясняет задание, знает чего хочет и ведет к выполнению. Оплата моментально. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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