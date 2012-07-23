Обработка фотографий для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен23 заявки322 просмотра

Нужно обработать и сделать более яркими и красивыми фотографии мототехники! Архив с фотками тут: http://files.mail.ru/EZ3RU9

13 лет назад
maxel7
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Хочу сказать большое спасибо, работа была выполнена качественно и быстро. Будем работать дальше.
Всегда на связи, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад