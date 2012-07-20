Сделать фон белым и придать четкость фотографиям

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок308 просмотров

Необходимо изменить на фотографиях фон на белый, на некоторых нужно сделать изображение более четким. Всего 170 фото.

Фотографии трех видов:

1. Фотографий первого вида (на фоне белой материи) 81 шт.

2. Фотографий второго вида (на рыжем, зеленом и т.д. фоне) 17 шт.

3. Фотографий третьего вида (на сером фоне, нужно сделать более четкими) 72 шт.

13 лет назад
briza
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад
$100
2 дня
Очень понравилась работа. Казалось бы, "безнадежные" в плане качества фотографии были отредактированы до вполне приличного состояния. Работа аккуратная, качественная.
Спасибо Вам за проект! Рад был работать с Вами, буду рад помочь Вам и в других проектах, и отдельное спасибо за понимание!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад
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