Обработать 20-30 фотографий с фотосессии

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок476 просмотров
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Требуется до завтра вечера обработать 20-30 фотографий с фотосессии. Почти все крупные планы.

Задача - хорошо обработать лицо, поэтому присылайте 1-2 ссылки на готовые работы по работе над лицом, т.е. требуется знание анатомии. Т.к. некоторые фотографии надо похудить...

Сумма обсуждается при постановке задачи, жду предложения на e-mail - [email protected]

пришлите одну-две из ваших работа, фотографию лица до и после.

16 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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