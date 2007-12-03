Требуется до завтра вечера обработать 20-30 фотографий с фотосессии. Почти все крупные планы.

Задача - хорошо обработать лицо, поэтому присылайте 1-2 ссылки на готовые работы по работе над лицом, т.е. требуется знание анатомии. Т.к. некоторые фотографии надо похудить...

Сумма обсуждается при постановке задачи, жду предложения на e-mail - [email protected]

пришлите одну-две из ваших работа, фотографию лица до и после.