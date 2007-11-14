Обработка фотографий, изображений в Photoshop.

Обработка фотографийЗакрыт107 заявок1197 просмотров
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Нужен человек на постоянную / разовую УДАЛЕННУЮ работу.

Для обработки фотографий, изображений / рисунков.

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Требования:

-отличное знание Photoshop.

Обязанности:

- обработка фотографий, изображений для веб (для размещения на страницах Интернет-Магазина);

- обработка образов для "шапки" сайта (цветокоррекция, изменение цвета, наложение рисунка);

Работа регулярная, скорость исполнения приветствуется.

16 лет назад
Lalina
Алина 
NaN лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
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