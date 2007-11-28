Вырезать фон у 15 фотографий + компоновка

Обработка фотографийЗавершен4 заявки451 просмотр
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Срочная работа. На ftp имеются tif файлы в трех zip архивах.

Вырезать фон у 15 фотографий. Затем компновка этих изображений согласно заданию в файле.

Задачи такого плана: из одной машины взять дисплей и приклеить к другой машине, скомпоновать машину с вот такой витриной и т.д. Таких компонованных файлов будет 17.

Результат Вашей работы это 15+17 фотографий = 32 фотографии. Результат закачиваете в архиве на наш FTP.

Архивы можно скачать по ссылкам:

Подробное задание в прикрепленном файле.

Пожалуйста, цены, сроки и ссылки на портфолио.

P.S. Если не ясно о чем задание, то следует прочитать приложение и скачать файлы по ссылкам. Пожалуйста, обязательно указывайте цену.

16 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
ReSSeT
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$200
Все замечательно. Быстро и качественно.
Чёткая задача, моментальная оплата - что может быть лучше?!
pelotart
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
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