Обработка фотографий автомобилей

Обработка фотографийЗакрыт59 заявок663 просмотра
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Для разовой работы требуется человек для обработки фотографий автомобилей. А именно - создание их на белом фоне с тенью. Ориентировочное количество фотографий которое необходимо сделать - 600-800. Возможно разделение на 2-3х человек. Нужна оперативность, качество и умеренная цена. Приблизительно то что нужно сделать в приложении. Жду ваших предложений.

16 лет назад
rublevskyy
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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