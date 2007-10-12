Обработка фотографий автомобилей

Требуется обработать 160 фото, добавить их в каталог вместе с артикулом указанным на фото. Можно оставить сам артикул на фотке, затирать не обязательно. Главное сделать нужный размер - 132х240 из того что есть(размеры там везде разные). Пример ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разовой работы требуется человек для обработки фотографий автомобилей. А именно - создание их на белом фоне с тенью. Ориентировочное количество фотографий которое необходимо сделать - 600-800. Возможно разделение на 2-3х человек. Нужна оперативность, качество и умеренная цена. Приблизительно то что нужно сделать в приложении. Жду ваших предложений.
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