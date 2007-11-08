Обработать 160 фото и добавить их в каталог.

Требуется обработать 160 фото, добавить их в каталог вместе с артикулом указанным на фото.

Можно оставить сам артикул на фотке, затирать не обязательно. Главное сделать нужный размер - 132х240 из того что есть(размеры там везде разные).

Пример того что нужно сделать привожу.

Называйте ваши расценки за всю работу и сроки.

В личку просьба не писать.