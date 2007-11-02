Художественная обработка фотографий

$250
Обработка фотографийЗакрыт70 заявок1255 просмотров
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Требуется обработать 10 (десять) фоторабот: 5 работ фотокорекция + фотомонтаж, 5 работ художественная обрисовка. Цель обработки: создание портфолио работ для размещения на сайте и преспапке. Во вложении тестовая фотография (гламур) - задача - цветокорекция, выделение контуров, прорисовка руки. Условие: сохраняется структура и изьяны кожи. Тестовую работу 800х600 отправлять на [email protected]

16 лет назад
Prohor
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад