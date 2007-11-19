Обработка фото + наложение лого

$6
Обработка фотографийЗавершен4 заявки186 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно обработать две фотографии: вырезать и наложить логотип.

Срок - до утра завтрашнего дня (19.11).

Исходники предоставлю по почте.. Задание аналогично предыдущему.

16 лет назад
Ferr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
fortunato
Rustam Salavatov 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Отзыв недоступен.
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