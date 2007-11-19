Обработка фото + наложение лого

Нужно обработать фотографию довольно срочно: вырезать и наложить логотип.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать две фотографии: вырезать и наложить логотип.
Срок - до утра завтрашнего дня (19.11).
Исходники предоставлю по почте.. Задание аналогично предыдущему.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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