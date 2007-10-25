Ретушь фото

Обработка фотографийЗакрыт18 заявок817 просмотров
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Для тех, кто не читает free-lance.ру ;)

Требуется обтравка и ретушь фото. На фото – автомобили в разных ракурсах, на разном фоне и т.д. – требуется обтравить, почистить и нарисовать тень (ТЗ прикреплено к проекту) .

Оплата – 70 руб за фото требуемого качества, но объемы работы зависят только от Ваших способностей (оптимально 80-100 фото в неделю, можно больше). Приглашаются люди с "набитой" рукой умеющие делать быстро и качественно (можно медленно и качественно, но цена от этого не изменится).

Как начать с нами работать: к проекту прикреплено 2 файла (в архиве с ТЗ) – их нужно обработать и прислать на почту [email protected]. Наш дизайнер свяжется с теми, чьи работы его устроят, но на вопросы "а что не так" он не отвечает.

FAQ:

Q: Письма на [email protected] возвращаются.

A: Попробуйте на [email protected]. Не дублируйте "и туда и туда".

Q: Формат работы.

A: Результат в размере исходника (обычно 1000-2000 пикселей по широкой стороне), RGB

!!! Можно присылать работы в JPG (ТЗ из архива говорит про PSD, но это не обязательно)

Q: Можно посмотреть образцы работы?

A: В прикрепленном файле есть папочка "Образцы"

Q: Что не так с моим тестовым заданием?

A: Наш дизайнер отказался отвечать на такие вопросы... извините, это не пафос, это просто запары в работе ;(

16 лет назад
miksir
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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