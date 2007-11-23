Чуть-чуть обработать фотографию

$10
Обработка фотографийЗавершен5 заявок374 просмотра
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Прикрепил обработанную фотографию. Два человека слева - вырезаны из одной фотографии, а три человека справа - с другой. Два человека слева выделяются от правых: слишком выражены черты лица. Необходимо приблизить вид к лицам людей справа, т.е. сгладить выраженные черты. Какя понимаю, тут нужно поиграться с контрастностью, поработать Dodge Tool.

ВНИМАНИЕ!!! Прошу писать предложения на [email protected]. Пожалуйста, постарайтесь использовать именно этот способ (кроме комментариев к проекту, разумеется).

16 лет назад
iRabbit
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikolyan
Гость 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
Я опубликовал проект, а через 15 минут Николай мне уже прислал оперативно выполненную и аккуратную работу. Странно, что у такого талантливого человека пустое портфолио :) Впрочем, какая разница, я доволен!
Отличный заказчик, работать с Никитой очень приятно. Он точно знает, что хочет, умеет четко сформулировать проблему. Работу оплатил сразу и без проблем. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Оценка - однозначно 10.
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