Чуть-чуть обработать фотографию

Прикрепил обработанную фотографию. Два человека слева - вырезаны из одной фотографии, а три человека справа - с другой. Два человека слева выделяются от правых: слишком выражены черты лица. Необходимо приблизить вид к лицам людей справа, т.е. сгладить выраженные черты. Какя понимаю, тут нужно поиграться с контрастностью, поработать Dodge Tool.

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