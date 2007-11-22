Убрать белую полосу на картинке

Обработка фотографийЗавершен4 заявки214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В буквальном смысле. В файле картинка с тонкой белой полоской по горизонтали. Нужно аккуратно заретушировать. Исходника нет, поэтому работаем с тем, что имеем.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки.

16 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
1htStudio
Вячеслав 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
42 отзыва(-5)
16 лет назад
C задачей справился.