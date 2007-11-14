Обработка фотографий

Требуется обработать 10 (десять) фоторабот: 5 работ фотокорекция + фотомонтаж, 5 работ художественная обрисовка. Цель обработки: создание портфолио работ для размещения на сайте и преспапке. Во вложении тестовая фотография (гламур) - задача - цветокорекция, ...
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Нужен человек для обработки фотографий. Требования:
-знание Photoshop, в частности, умение оперировать масками, color range, curves, levels
Обязанности:
- обработка студийных фотографий для веба, цветокоррекция, травление.
Требуется человек с БЕЗЛИМИТНЫМ интернетом!
Оплата в зависимости от сложности работ, от 2 до 4 долл / час, или поштучно.
Работа регулярная, важно соблюдение сроков.
icq - 217862202
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