Обработка фотографий

Обработка фотографийЗакрыт46 заявок647 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек для обработки фотографий. Требования:

-знание Photoshop, в частности, умение оперировать масками, color range, curves, levels

Обязанности:

- обработка студийных фотографий для веба, цветокоррекция, травление.

Требуется человек с БЕЗЛИМИТНЫМ интернетом!

Оплата в зависимости от сложности работ, от 2 до 4 долл / час, или поштучно.

Работа регулярная, важно соблюдение сроков.

icq - 217862202

16 лет назад
kopytse
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Художественная обработка фотографий

    $250

    Требуется обработать 10 (десять) фоторабот: 5 работ фотокорекция + фотомонтаж, 5 работ художественная обрисовка. Цель обработки: создание портфолио работ для размещения на сайте и преспапке. Во вложении тестовая фотография (гламур) - задача - цветокорекция, ...

    Обработка фотографий70 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вырезать фон у 15 фотографий + компоновка

    Срочная работа. На ftp имеются tif файлы в трех zip архивах. Вырезать фон у 15 фотографий. Затем компновка этих изображений согласно заданию в файле. Задачи такого плана: из одной машины взять дисплей и приклеить к ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Чуть-чуть обработать фотографию

    $10

    Прикрепил обработанную фотографию. Два человека слева - вырезаны из одной фотографии, а три человека справа - с другой. Два человека слева выделяются от правых: слишком выражены черты лица. Необходимо приблизить вид к лицам людей справа, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Убрать белую полосу на картинке

    В буквальном смысле. В файле картинка с тонкой белой полоской по горизонтали. Нужно аккуратно заретушировать. Исходника нет, поэтому работаем с тем, что имеем. Пожалуйста, указывайте цену и сроки.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Ретушь фото

    Для тех, кто не читает free-lance.ру ;) Требуется обтравка и ретушь фото. На фото – автомобили в разных ракурсах, на разном фоне и т.д. – требуется обтравить, почистить и нарисовать тень (ТЗ прикреплено к проекту) . Оплата ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обработка фотографий в фотошоп

    Нужен профессиональный редактор в фотошоп для редактирования фотографий добавления эффектов создания логотипа для рэп исполнителя. Присылайте свои работы и сразу цены на [email protected] Можете поработать над фотографией добавленной к проекту

    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обработка фотографий автомобилей

    Для разовой работы требуется человек для обработки фотографий автомобилей. А именно - создание их на белом фоне с тенью. Ориентировочное количество фотографий которое необходимо сделать - 600-800. Возможно разделение на 2-3х человек. Нужна оперативность, качество ...

    Обработка фотографий59 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обработать 160 фото и добавить их в каталог.

    Требуется обработать 160 фото, добавить их в каталог вместе с артикулом указанным на фото. Можно оставить сам артикул на фотке, затирать не обязательно. Главное сделать нужный размер - 132х240 из того что есть(размеры там везде разные). Пример ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад