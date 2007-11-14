Необходимо обработать 3 схемы проезда

Есть три схемы проезда, нужно обработать их, чтобы они были в едином стиле, цвете что ли.

Пример работы предыдущего дизайнера можно видеть на сайте http://www.ems-m.ru/map/ (были обработаны 2 карты)

- Теперь требуется обработать три карты, которые будут размещены на сайте http://a-snab.ru/map/

3 карты прилагаются + для понимания прилагается файл с описанием проезда по каждому адресу, чтобы можно было показать стрелочками пункт назначения.

- Можно обработать либо те что есть, либо найти в интернете более лучшие варианты и привести их к виду, пригодному для размещения на сайте.

- Ширина готовых картинок должна быть 440 px

Лучше всего найти того кто сможет приезжать в офис, где я работаю. Предоплату давать не хотца, на фрилансе кидалова слишком много.

Есть обработаете и покажете две карты из трех, тогда могу дать предоплату, 70%

Оплата 800 рублей.

Трудозатраты, умеючи 3-4 часа.

Просьба читать внимательно, если что то непонятно - спрашивайте.