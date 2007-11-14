Необходимо обработать 3 схемы проезда

Требуется обработать 10 (десять) фоторабот: 5 работ фотокорекция + фотомонтаж, 5 работ художественная обрисовка. Цель обработки: создание портфолио работ для размещения на сайте и преспапке. Во вложении тестовая фотография (гламур) - задача - цветокорекция, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть три схемы проезда, нужно обработать их, чтобы они были в едином стиле, цвете что ли.
Пример работы предыдущего дизайнера можно видеть на сайте http://www.ems-m.ru/map/ (были обработаны 2 карты)
- Теперь требуется обработать три карты, которые будут размещены на сайте http://a-snab.ru/map/
3 карты прилагаются + для понимания прилагается файл с описанием проезда по каждому адресу, чтобы можно было показать стрелочками пункт назначения.
- Можно обработать либо те что есть, либо найти в интернете более лучшие варианты и привести их к виду, пригодному для размещения на сайте.
- Ширина готовых картинок должна быть 440 px
Лучше всего найти того кто сможет приезжать в офис, где я работаю. Предоплату давать не хотца, на фрилансе кидалова слишком много.
Есть обработаете и покажете две карты из трех, тогда могу дать предоплату, 70%
Оплата 800 рублей.
Трудозатраты, умеючи 3-4 часа.
Просьба читать внимательно, если что то непонятно - спрашивайте.
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