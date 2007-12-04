Немного изменить рисунок

Требуется обработать 10 (десять) фоторабот: 5 работ фотокорекция + фотомонтаж, 5 работ художественная обрисовка. Цель обработки: создание портфолио работ для размещения на сайте и преспапке. Во вложении тестовая фотография (гламур) - задача - цветокорекция, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть изображение (см. вложение). Его нужно немного подкорректировать.
Там нарисовано что нужно подкорректировать:
1) большой корабль опустить в воду до того уровня, что отмечено на рисунке
2) маленький корабль переместить ВПРАВО
3) сделать эффект как будто БОЛЬШОЙ корабль плывет (поиграть с волнами)
ЦЕНА - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ отзыв
тем кто согласен вышлю файл в формате псд.
аська 229-687-281
закачал на http://depositfiles.com/ru/files/2568782
- Похожие заказы
- $250Обработка фотографий70 заявокЗакрыт16 лет назад
- $35
Есть три схемы проезда, нужно обработать их, чтобы они были в едином стиле, цвете что ли. Пример работы предыдущего дизайнера можно видеть на сайте http://www.ems-m.ru/map/ (были обработаны 2 карты) - Теперь требуется обработать три карты, которые будут ...Закрыт16 лет назад
Нужен человек на постоянную / разовую УДАЛЕННУЮ работу. Для обработки фотографий, изображений / рисунков. ======================== Требования: -отличное знание Photoshop. Обязанности: - обработка фотографий, изображений для веб (для размещения на страницах Интернет-Магазина); - обработка образов для "шапки" сайта (цветокоррекция, изменение цвета, наложение ...Обработка фотографий107 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен человек для обработки фотографий. Требования: -знание Photoshop, в частности, умение оперировать масками, color range, curves, levels Обязанности: - обработка студийных фотографий для веба, цветокоррекция, травление. Требуется человек с БЕЗЛИМИТНЫМ интернетом! Оплата в зависимости от сложности работ, от ...Обработка фотографий46 заявокЗакрыт16 лет назад
Срочная работа. На ftp имеются tif файлы в трех zip архивах. Вырезать фон у 15 фотографий. Затем компновка этих изображений согласно заданию в файле. Задачи такого плана: из одной машины взять дисплей и приклеить к ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $10
Прикрепил обработанную фотографию. Два человека слева - вырезаны из одной фотографии, а три человека справа - с другой. Два человека слева выделяются от правых: слишком выражены черты лица. Необходимо приблизить вид к лицам людей справа, ...Завершен16 лет назад
В буквальном смысле. В файле картинка с тонкой белой полоской по горизонтали. Нужно аккуратно заретушировать. Исходника нет, поэтому работаем с тем, что имеем. Пожалуйста, указывайте цену и сроки.Завершен16 лет назад
- $6
Нужно обработать две фотографии: вырезать и наложить логотип. Срок - до утра завтрашнего дня (19.11). Исходники предоставлю по почте.. Задание аналогично предыдущему.Завершен16 лет назад
- $5
Нужно обработать фотографию довольно срочно: вырезать и наложить логотип.Завершен16 лет назад
Для тех, кто не читает free-lance.ру ;) Требуется обтравка и ретушь фото. На фото – автомобили в разных ракурсах, на разном фоне и т.д. – требуется обтравить, почистить и нарисовать тень (ТЗ прикреплено к проекту) . Оплата ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт16 лет назад