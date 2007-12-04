Немного изменить рисунок

Есть изображение (см. вложение). Его нужно немного подкорректировать.

Там нарисовано что нужно подкорректировать:

1) большой корабль опустить в воду до того уровня, что отмечено на рисунке

2) маленький корабль переместить ВПРАВО

3) сделать эффект как будто БОЛЬШОЙ корабль плывет (поиграть с волнами)

ЦЕНА - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ отзыв

тем кто согласен вышлю файл в формате псд.

аська 229-687-281

закачал на http://depositfiles.com/ru/files/2568782