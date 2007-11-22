Обработка предметов интерьера и подарков

Есть три схемы проезда, нужно обработать их, чтобы они были в едином стиле, цвете что ли. Пример работы предыдущего дизайнера можно видеть на сайте http://www.ems-m.ru/map/ (были обработаны 2 карты) - Теперь требуется обработать три карты, которые будут ...