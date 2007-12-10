Восстановление старого фото

Требуется обработать 10 (десять) фоторабот: 5 работ фотокорекция + фотомонтаж, 5 работ художественная обрисовка. Цель обработки: создание портфолио работ для размещения на сайте и преспапке. Во вложении тестовая фотография (гламур) - задача - цветокорекция, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется восстановить старое фото
желающие заняться присылайте образец восстановления на [email protected]
желательно также объснение применной техники
образец восстановления это кусочек фото обозначеный в приложении1
все фото Здесь http://exclusiv-store.com/Untitled-3.rar 15 mb
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