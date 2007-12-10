Восстановление старого фото

$10
Обработка фотографийЗавершен7 заявок414 просмотров
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требуется восстановить старое фото

желающие заняться присылайте образец восстановления на [email protected]

желательно также объснение применной техники

образец восстановления это кусочек фото обозначеный в приложении1

все фото Здесь http://exclusiv-store.com/Untitled-3.rar 15 mb

16 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Artanta
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$20
Единственная кто сумела разобраться с очень сложным моментом по восстановлению старого фото. Спасибо большое за потраченое на мой проект время.
Очень интересный и ответственный человек, ценящий свое и чужое время. Не удивительно, что имеет такое количество положительных отзывов. Всем рекомендую.
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