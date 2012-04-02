Обработать фото

Требуется человек на постоянной основе . Обработка от 10 фотографий. Без цветокоррекции. Ретуширование нестандартного фото. Имеется черная дырка в фотографии, её надо заретушировать,что бы она сливалась с остальным фотом. Во вложении ПРимеры,тестовые задания. Три типа сложности ,которые бывают. Пишите свои цены ...