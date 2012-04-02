Обработать фото

$50
Обработка фотографийЗавершен17 заявок227 просмотров
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Требуется обработать фото и сделать коллаж.

12 лет назад
firenet28
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
sinise
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Заказ выполнен быстро и аккуратно. Все фото буквально были разложены по папкам :) Рекомендую Вас всем! Спасибо.
Приятно было работать с Еленой. Четкая постановка задач, постоянная обратная связь, детальное разъяснение всех возникающих вопросов. Своевременная оплата. Буду рада работать вновь. Рекомендую всем добропорядочным исполнителям.