Необходимо для шести (6) фотографий велосипедов залить фон белым или серым.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обработать фото и сделать коллаж.
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