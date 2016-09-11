Обработать фото

Есть 13 фотографий банок спортивного питания. Все в одинаковом ракурсе, одинаковое освещение, не пересвечены, очень простая форма. Единственное, что - фон белый, т.к. не было другого. Нужно качественно отрезать от фона. При ответе указывайте, пожалуйста, стоимость, ...