Обработать фотографии для интернет-магазина

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок207 просмотров

Необходимо заменить существующий фон на белый. Убрать красные блики (где есть) и сделать цвето- и светокоррекцию.

В работе 15 фото снятых в студии.

На выходе 2 файла:

1. *.PSD - в нем 2 слоя: 1й - предметы без фона, 2й - белый фон.

2. *.JPG с размерами сторон 2000*2500 (вертикально)

11 лет назад
IYes
Илья 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
11 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена с соблюдением всех критериев, качественно и раньше срока. Приятно иметь дело. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
11 лет назад

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