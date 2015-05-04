Добрый день! Нужно обработать 20 фото биокаминов. Срок 1-2 дня. Ссылку на облако кину. Обрабатываем: 7047, 6990,7076,7166, 7101, 7233, 7298,7618,7632,7636,7665,7672,7697,7721,7328,7350,7394,7447,7540,7576
Обработка 11 фотографий автомобилей для проката
Здравствуйте!
Приложеные фотографии необходимо обработать таким образом чтобы их было не стыдно опубликовать на сайте региональной компании которая занимается автопрокатом.
Фотографии доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/YYgstM3egAmMh
Ваши предложения касательно того как вы планируете улучшать ваши фотографии указывайте в заявке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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