Обработка 11 фотографий автомобилей для проката

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен32 заявки462 просмотра

Здравствуйте!

Приложеные фотографии необходимо обработать таким образом чтобы их было не стыдно опубликовать на сайте региональной компании которая занимается автопрокатом.

Фотографии доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/YYgstM3egAmMh

Ваши предложения касательно того как вы планируете улучшать ваши фотографии указывайте в заявке.

10 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

play-cat
Алекс 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$15
2 дня
Сделано без проблем
Приятно было работать с заказчиком.

Заявки фрилансеров

play-cat
Алекс 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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