Необходимо обработать фотографии, создав 6 вариантов мягких элементов на спинке и изголовьях в разных цветах. Также разместить 7 изображений (1 исходник и 6 вариантов) в двух различных интерьерах, что в итоге составит 14 картинок. Требуется внимание к деталям и качеству исполнения.