Обработка фото интерьера

Здравствуйте, вы откликнулись на мою заявку по обработке фото. Я хочу попробовать сотрудничать. Расскажите пожалуйста, как вы работаете? На сайте я ничего не могу подтвердить до согласования с вами (мне так написали).

С уважением,

Маргарита