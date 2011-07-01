Обработка фотографии масками

Нужно обработать несколько фотографий, наложив несколько масок на каждую. Фотографии представляют картины, маски накладываются, чтобы показать определенную область фотографии, затемнив остальные. На каждой фотографии примерно 7-8 масок из них 2 – указание размеров. Как в примере: http://download.alesko.eu/medias.rar

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). И обязательно укажите сроки и цену за фотографию