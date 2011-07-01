Красиво наложить вектор на фото

Требуется подготовить серию коллажей - наложить векторные фигуры на фото интерьеров.

Суть работы:

1) самостоятельно найти качественные красивые фото интерьера, подходящие для нанесения вектора (фотографии должны быть четкие, яркие, позволяющие вырезать квадрат размером 1000х1000px). Подойдут любые качественные интерьерные клипарты (лучше иностранные, чтобы потом не было претензий по поводу заимствованных фото).

2) Красиво наложить векторную фигуру (предоставляется мной) на плоскость в интерьере - это может быть стена, шкаф, окно и т.д. Фигура должна быть вписана реалистично - иметь правильное перспективное искажение, если есть объекты на переднем плане, то они должны быть вырезаны (это только иногда, для разнообразия), если плоскость освещена, то фигура должна иметь легкий градиентный переход. Цвет фигуры должен быть подобран в соответствии с цветовой гаммой фотографии и с учетом имеющейся палитры (предоставляется).

3) Наложить на получившийся коллаж еще два стандартных объекта - водяной знак и текстовую надпись.

4) Сохранить результат работы в следующем виде (пара картинок JPG):

- одна картинка 1000х1000px с водяным знаком и надписью;

- вторая картинка 350х350px без водяного знака и надписи (может быть копией большой картинки или ее фрагментом в зависимости от композиции).

Приветствуется творческий подход - в разнообразии композиций, в подборе интерьеров и их соответствии тематике вектора.

Несмотря на столь подробное описание этапов работы, ничего особенно сложного нет. Операции однотипные, сверхкачество не требуется, для профессионала много времени не займет. Работа регулярная.

Важна скорость работы (минимум 10 пар картинок в день) и качество.

Во вложении пример пары результирующих картинок и векторный файл, который был использован для их изготовления.

За пару готовых картинок предельная цена 0.7$ (20wmr). Плачу без задержек через WM. Делайте предложения.

Если условия Вас заинтересовали, можете прислать Вашу версию коллажа с вектором (во вложении) на адрес [email protected]

Перед этим еще раз внимательно прочитайте условия работы.