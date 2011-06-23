Обработка 200 фотографий (только для москвичей!)

Добрый день.

Предложение действует только для жителей Москвы!

Есть около 200 фотографий различных моделей галстуков и образцы тканей, из которых они сделаны. Необходимо обработать фотографии так, чтобы галстуки на них как можно точнее соответствовали образцам по цвету. Кроме этого, фотографиям необходимо добавить резкости, чуть-чуть контрастности, обрезать их, во многих случаях выделить фон и обесцветить его (сделать серым), а также убрать небольшие пятна и дефекты с фона (таковые иногда встречаются). За образцами необходимо подъехать самостоятельно (территориально – центр города), а после выполнения работы привезти их обратно и вернуть.

Главное в данном случае – качество, сроки – дело второе, но затягивать всё же не стоит.

Прилагаем фотографии нескольких моделей галстуков для лучшего понимания задачи – до и после обработки (оригинальные фотографии были обрезаны для удобства сравнения).

Обязательно указывайте стоимость своих услуг (за 1 одну обработанную фотографию) и сроки выполнения работы.

Всего хорошего.