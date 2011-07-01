Обработка, "лечение" фотографий

Добрый день. Предложение действует только для жителей Москвы! Есть около 200 фотографий различных моделей галстуков и образцы тканей, из которых они сделаны. Необходимо обработать фотографии так, чтобы галстуки на них как можно точнее соответствовали образцам по цвету. ...