Обработка, "лечение" фотографий

Обработка фотографийЗакрыт57 заявок711 просмотров
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Суть работы: обработка, лечение, настройка яркости-контрастности фотографий. Фото в основном черно-белые. По качеству разные (от очень плохих до отличных) работа несложная, но в основном срочная (сутки). Подойдет для начинающих. В день по 15-20 фото, в дальнейшем - увеличение объемов.

12 лет назад
s_vetlana_m
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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