Восстановление старых фотографий

Здравствуйте!

Необходимо отретушировать 2 старых фотографии. Царапин и пятен совсем немного, их надо убрать. А также какую-то зернистость, которая получается при сканировании и дальнейшей распечатке. Слышал, что этой зернистости можно избежать, если сканировать с разных сторон и потом совмещать эти фотографии. UPD: фото - глянцевые

Отсканированные фото вышлю по запросу.

Пишите пожалуйста, с каким разрешением НАДО отсканировать и каким методом, сроки и стоимость.

Спасибо.