Восстановление старых фотографий

Обработка фотографийЗавершен25 заявок532 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо отретушировать 2 старых фотографии. Царапин и пятен совсем немного, их надо убрать. А также какую-то зернистость, которая получается при сканировании и дальнейшей распечатке. Слышал, что этой зернистости можно избежать, если сканировать с разных сторон и потом совмещать эти фотографии. UPD: фото - глянцевые

Отсканированные фото вышлю по запросу.

Пишите пожалуйста, с каким разрешением НАДО отсканировать и каким методом, сроки и стоимость.

Спасибо.

12 лет назад
kandreyv
Андрей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Sisyphus
Антон 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$15
1 день
Работа была выполнена действительно профессионально и в срок, все пожелания учтены. Большое спасибо, я доволен!
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