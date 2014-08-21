Обработка изображений

Выражаю огромную благодарность за сотрудничество. Никаких нареканий к работе. Более того, со стороны исполнителя, была проявлена инициатива в рамках доработки макетов а так же были оказаны дополнительные консультации в смежных вопросах. С моей субъективной точки зрения, работа исполнителя более чем соответствует запрошенным деньгам.