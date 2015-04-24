Обработка семейной фото сессии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен37 заявок296 просмотров

Необходимо обработать 20 фотографий. Необходима Свето и цвето коррекция , ретуршь . Работу необходимо сделать до субботы. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.

10 лет назад
Ritulia300
Маргарита 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Kipelov83
Макс 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
2 дня
Максим отличный исполнитель! Знает свое дело и продолжает развиваться ! Работу выполнил даже раньше заявленного срока! В дальнейшем что касается обработки фото только к нему!!! Рекомендую!
Четкая постановка задачи. Оплата своевременная. Приятная в общении и постоянно на связи. Все замечательно, рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Kipelov83
Макс 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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