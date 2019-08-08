Добрый день! Нужно сделать коллаж из нескольких фотографий, примеры предоставлю.
Обтравка 18 фото, ресайз на 800х800 px
Требуется сделать фото на белом фоне. 18 шт. Потом кропнуть на 800х800 px, чтобы товар был по центру кадра. Сохранить в jpg через Save for Web c качеством 71-81. Названия файлов не менять.
Пример в прикрепленном файле.
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