Обтравка 18 фото, ресайз на 800х800 px

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрытнет заявок141 просмотр

Требуется сделать фото на белом фоне. 18 шт. Потом кропнуть на 800х800 px, чтобы товар был по центру кадра. Сохранить в jpg через Save for Web c качеством 71-81. Названия файлов не менять.

Пример в прикрепленном файле.

6 лет назад
DiMiTRi4
Дмитрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров