Отредактировать фото - Сделать повреждение на товаре

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок294 просмотра

Есть несколько фото товара, необходимо добавить на товар "трещину" либо небольшие повреждения максимально реалистично. 

Необходимо для использования в плакате - что бывает если товар плохо упакован.

6 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Быстро и качественно
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству! Все быстро и четко! Всегда на связи.

Заявки фрилансеров

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад